Samedi 21 mai, Glass Museum est l’invité de Classic 21 Lounge

Le samedi 21 mai, le duo bruxellois Glass Museum vient nous présenter son nouvel album dans l’espace lounge de Classic 21. En mouvement depuis 2016, Glass Museum établit un nouveau point de référence dans la relation qui unit le pianiste Antoine Flipo au batteur Martin Grégoire.

L’histoire du groupe se dévoile à l’aune d’un puissant rapport à la dualité. Du pacte initial ("Deux"), à la rencontre de textures synthétiques et organiques (“Reykjavik”), le duo a trouvé son équilibre dans la symétrie. L’harmonie tient aussi aux moments partagés sur les routes, à toutes les idées piochées au fil des tournées et de nombreux voyages à l’étranger. Mise à mal par l’actualité, la dualité du projet se perpétue aujourd’hui à la faveur d’un jeu de miroirs entre le réel et l’imaginaire.

Afin de créer dans l’instant et à l’instinct, le groupe belge s’est retiré aux confins des Ardennes. C’est là, à l’ombre des épicéas, que "Reflet" a vu le jour. Ultra-cinématographique, l’effort délivre une vue panoramique : techno minimale, breakbeat, jazz et deep house affluent dans des contrées irriguées par la vague néoclassique.

Hébergé sur le label gantois Sdban Records (STUFF., ECHT !, TaxiWars), Glass Museum s’est récemment illustré en remaniant un morceau de Rone. Tout juste auréolé d’un César pour sa B.O. du dernier film de Jacques Audiard ("Les Olympiades"), le producteur français a misé sur le savoir-faire du duo bruxellois. Une marque de confiance qui, une fois encore, souligne la portée internationale du projet. Allemagne, Islande, Turquie, Roumanie, Grèce, France ou République tchèque ont déjà approuvé la recette singulière de Glass Museum. Les huit morceaux enregistrés sur "Reflet" devraient sans mal prolonger cet itinéraire.