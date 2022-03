Samedi 2 avril, Patrick Bivort reçoit le bassiste Loris Tils dans Classic 21 Lounge

L’espace lounge de Classic 21 accueille Loris Tils, musicien avec un condensé d’énergies seventies-eighties aux accents pop, rock et funk, il fait partie d’une jeune génération de bassistes électriques au groove imparable.

A 37 ans, ses expériences précédentes comme musicien de session l’ont amené aux côtés de groupes comme Mister Cover, Typh Barrow, Marc Ysaye, Quentin Mosimann, Monsieur Dupont… En 2017, il crée le groupe de jazz-funk " One Take " et, originaire de La Louvière, c’est en toute logique qu’il enregistre son premier album dans sa région natale. Quatre ans après des expériences riches en créations improvisées, le musicien revient à ses premiers amours : le funk et le groove. Et une musique plus structurée sur son nouvel album ‘Chic Invaders’.