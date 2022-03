Samedi 19 mars, 5h48 : c’est l’ouverture de la pêche à la truite !

Un travail quotidien de bénévoles qui permet au pêcheur de s’adonner à son activité préférée, moyennant, bien évidemment, un permis de pêche de la Région wallonne à 13,89 euros ou 37,18 euros. Sans oublier le permis de la société locale entre 40 et 60 euros. Très bien représentés, les jeunes pêcheurs, comme le précise Julien Gilles, chargé de mission à la Maison wallonne de la pêche : "Sur les dernières années, on a observé une progression constante au niveau des permis jeunes: plus de 8 000 permis en 2021, ce qui représente un pêcheur sur 9 en Wallonie."