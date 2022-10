Samedi 15 octobre, Patrick Bivort reçoit le pianiste indonésien Joey Alexander dans Classic 21 Lounge

En 2022, le jeune pianiste virtuose de 19 ans a écrit le nouveau chapitre de son histoire avec Origin : celui de compositeur. Son trio de longue date avec Larry Grenadier et Kendrick Scott, moelle épinière de sa liberté créative, est rejoint par Chris Potter et Gilad Hekselman pour donner vie à la vision spectaculaire du pianiste.

Sur ce sixième album en tant que leader, le premier qu’il a entièrement composé, Alexander a repoussé les frontières de son imagination. Il s’est mis au défi d’écrire une interaction riche, mélodieuse et harmonieuse, et a réussi avec bonheur, sans jamais perdre la candeur émouvante et la transparence qui avaient captivé les foules et catapulté ses albums au sommet des classements de jazz. En studio, il a retrouvé la même section rythmique que sur son dernier album, ses collaborateurs de longue date Larry Grenadier (contrebasse) et Kendrick Scott (batterie).

Rencontre avec ce jeune prodige du piano dans l’espace lounge de Classic 21.