Samedi 14 mai, le groupe Mamas Gun est l’invité de Classic 21 Lounge

Le groupe anglais de soul pop Mamas Gun est de passage dans l’espace lounge de Classic 21, à l’occasion de la sortie de son album ''Cure The Jones''. Créé en 2007 par le chanteur, compositeur, producteur Andy Platts qui est rejoint par le bassiste 'Professor' Rex Horan, le claviériste Dave 'Eighties' Oliver, Terry 'Spiller' Lewis et le batteur 'Union' Jack Pollitt après avoir placé une annonce sur Myspace.com à la recherche de musiciens.

Né dans un hôpital militaire de Kowloon, Hong Kong, d’un père nomade qui avait débarqué en Extrême-Orient en tant que recrue de la police dans leurs batailles avec les organisations de triades clandestines, Platts s’imprégnait des musiques qui l’entouraient (dont les Beatles, les Doors et ELO), fréquentant plusieurs écoles avant de gagner sa place au Liverpool Institute for Performing Arts de Paul McCartney. Par la suite, Platts a joué sur le premier album de Corinne Bailey Rae, puis, en 2006, a décroché son propre contrat d’édition avec Zomba Music. Ce qui lui a permis de collaborer avec une liste d’auteurs de chansons dont Rod Temperton, John Oates et l’ancien collaborateur de Gil Scott-Heron, Brian Jackson, avant de fonder Mamas Gun en 2007. Andy Platts est aussi un des deux binômes du groupe Youn Gun Silver Fox.

Sur le cinquième album du groupe Mamas Gun, ''Cure The Jones'', c’est la double influence de Marvin Gaye et de Bill Withers qui se fait entendre. Et si beaucoup font penser à ces deux maîtres de la soul seventies américaines : les rythmes, les sons de synthé, les vocaux doublés, les percussions… C’est avant tout un album de 2022 et non pas un copier/coller rétro anachronique.

A redécouvrir le samedi 14 mai dans l’espace lounge de Classic 21.