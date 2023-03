"SAME festival" du 8 au 21 mars : pour plus d’égalité dans le monde de demain

Après deux éditions à succès, le SAME festival revient une nouvelle fois du 8 au 21 mars 2023 à Schaerbeek. Initiées par le Service égalité des chances de la commune, ces deux Semaines d’Actions et de Mobilisations pour l’Egalité (S.A.M.E.) promettent un riche programme composé de conférences, cinéma, spectacles, balades décoloniales, tournoi d’handisport, atelier d’écriture…

La lutte contre les discriminations liées au genre, liées au handicap, contre le racisme et la xénophobie et contre l’homophobie et la transphobie est au centre du projet. Dans une ambiance décontractée et conviviale, le festival offre un tremplin aux récits des minorités, donne de la voix à celles et ceux que l’on entend moins.

Pour que le festival soit accessible au plus grand nombre, des activités en langue des signes francophone et néerlandophone belge complètent le programme. Les différents sites seront également accessibles pour les PMR. Toutes les activités sont gratuites mais l’inscription est nécessaire.