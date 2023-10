Sambreville : un programme d’actions à destination de la communauté LGBT

Être homosexuel ou transgenre n’est souvent pas facile à vivre au quotidien surtout si on est isolé. A Sambreville, des permanences sont depuis peu organisées pour la communauté LGBT à la maison de la cohésion sociale. Concrètement, Il s’agit d’espaces d’information et de discussion. Un accompagnement psycho-médicosocial y est aussi proposé. Le projet est porté par la maison Arc-en-Ciel de Namur. Plusieurs volontaires de cette structure se sont rendus sur le marché d’Auvelais pour expliquer la démarche, pour tenter aussi de casser les préjugés dont ils souffrent. " J’ai mis trois ans pour faire mon coming out ", explique Eli. Ce jeune transgenre fréquente depuis peu la maison Arc-en-Ciel. Pour lui la mise en place de permanence est une réelle avancée : " J’ai grandi dans un monde rural et ça n’était pas évident. A la maison Arc-en-Ciel, je me suis senti compris et en sécurité. Ça m’a donné un nouveau souffle; ça m’a redonné beaucoup de courage ! J’aurais vraiment apprécié que ça existe plus près de chez moi."

Pour Nomi, la coordinatrice de la maison Arc-en–Ciel, la décentralisation des permanences à Sambreville est une nécessité : " Ça permet de garantir une entraide, un lien communautaire, de sortir les personnes LGBT de leur isolement. Ces permanences qui se font pour l'instant sur rendez-vous le lundi et le mardi s’inscrivent en fait dans le cadre plus vaste d’un programme d’actions et de sensibilisation. Nous allons par exemple projeter le long métrage Pride au théâtre de Sambreville à l’occasion de la journée du coming out du 11 octobre. Ce film qui raconte la rencontre entre des militants gay et lesbien et la population d’un petit village minier du Pays de Galles sera suivi d’un débat. Tout le monde y est le bien venu."

L’action sur le marché se veut plutôt discrète. L’objectif étant d’éviter les réactions hostiles dans un contexte anti-EVRAS et homophobe. " Nous n’avons pas peur de venir dans des lieux publics comme le marché mais il faut rester prudent. On le sait les violences visant la communauté LGBT sont en recrudescence.", regrette Nomi.

A Auvelais, pas d’animosité cette fois: la plupart des passants sont même assez réceptifs aux messages envoyés par ces membres de la communauté LGBT. C’est le cas de Martine qui estime que les mentalités ne changent pas assez vite : J’ai moi-même un fils qui se cherche. Dans les villages, c’est plus compliqué parce que les personnes différentes sont souvent montrées du doigt et font peur. Les gens n’osent pas en parler ouvertement. Je pense que c’est moins le cas dans les grandes villes comme Bruxelles ! "

Parallèlement aux permanences et aux actions de sensibilisation organisées à Sambreville, la maison Arc-en-Ciel de Namur veut aussi former les professionnels de première ligne comme les assistants sociaux, les psychologues ou encore les médecins généralistes afin d’améliorer e la prise en charge et le suivi des personnes LGBT.