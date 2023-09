Sambreville : un nouveau recypark adapté au succès des "parcs à conteneurs"

Les habitants de Sambreville et alentours disposent d’un recypark flambant neuf depuis quelques semaines. Celui de la rue d’Auvelais – un des quatre premiers ouverts en Province de Namur en 1992 - était devenu obsolète et bien trop petit compte tenu du développement des "parcs à conteneurs" au fil du temps. Le recypark a donc déménagé au sein de la zone d’activité économique Sainte-Eugénie. Les nouvelles installations sont plus modernes, plus grandes et garantissent un confort accru aux 3 préposés comme aux utilisateurs. D’une part, les camions et les voitures ne se croisent plus grâce à l’implantation d’un sens giratoire et de deux voies de circulations internes. D’autre part, tous les conteneurs sont placés à quai : nul besoin d’emprunter des escaliers pour y accéder.