Sambreville : Maître Gims n’est pas le bienvenu au festival "Divers Cité"

La question a été soulevée lors du conseil communal, ce lundi. Le bourgmestre, Jean-Charles Luperto explique : "On est désolé parce que ce moment se voulait festif, à destination de la jeunesse et de la population. On voulait une belle tête d’affiche, un ambassadeur de la diversité positive, à l’image du nom du festival "Divers Cité". Les propos de Gims en début d’année rendaient difficile le fait qu’il puisse prôner les valeurs de cette diversité positive. Ses propos touchaient plus au repli communautaire. Ce sentiment, nous l’avons eu au niveau du collège communal, nous l’avons partagé en conseil communal qui dans sa diversité a considéré unanimement que Gims n’était pas la bonne tête d’affiche pour cette année".