Sambreville : les services de secours perdent du temps dans les nombreux travaux de voirie

Ces dernières semaines, des chantiers ont débuté sur plusieurs grands axes sur l’entité de Sambreville. Ces travaux n’ont pas été coordonnés et ce sont des embouteillages qui se forment de manière récurrente à certaines heures. À un point tel que les services de secours se retrouvent régulièrement pris au piège. Les temps de parcours peuvent doubler lors d’interventions urgentes. Et lorsque l’on sait que chaque minute compte lorsque le feu court, les conséquences peuvent être particulièrement importantes.

Marc Gilbert, commandant des pompiers du Val de Sambre commente : "La première minute on éteint un incendie avec un verre d’eau. Deux minutes après avec des seaux d’eau. Mais 10 minutes plus tard, on n’en vient plus à bout."

Au sein de la zone, on reconnaît la nécessité de ces chantiers. Mais on regrette un manque de concertation et un problème de phasage. La route de la Basse Sambre est fermée en direction de Namur depuis plusieurs jours, une seule bande est praticable vers Charleroi. Le futur boulevard de l’Europe est également fermé à la circulation. Des impératifs financiers et météorologiques seraient à l’origine de ce goulot d’étranglement.

Sarah Pierre du Service Public de Wallonie explique : "On est au printemps. On commence à voir sur l’ensemble du territoire régional de nombreux chantiers démarrer. Mais avant on a toujours une réunion préparatoire avec la commune et la zone de police. Il nous faut d’ailleurs une ordonnance de police avant de débuter chacun de ces chantiers."

La situation devrait s’améliorer d’ici la fin du mois de juin.