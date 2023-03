Sambreville : le chantier du nouvel hôtel de police a démarré

Plus spacieux (4800m², 2 étages et un sous-sol, vaste parking), répondant aux nouvelles normes énergétiques, le nouveau bâtiment doit donc avant tout permettre aux agents de travailler dans de meilleures conditions. "Il sera doté de vestiaires dignes de ce nom, d’une salle de sport moderne, d’un dojo pour les exercices, mais aussi d’un local d’allaitement, ce qui est nouveau.", explique le commissaire Bourgeois. Il doit par ailleurs offrir un meilleur service aux citoyens. "Nos locaux actuels ne sont pas agréables, ils sont exigus, et l’acoustique laisse à désirer, ce qui est problématique quand on mène une audition. Les citoyens ont clairement droit à plus de confort, par exemple lorsqu’ils viennent porter plainte, et c’est ce que leur apportera le nouvel hôtel."