Sambreville : l’ancien premier échevin Olivier Bordon planche sur un retour en politique

L’ancien premier échevin de Sambreville avait quitté la politique locale il y a un an (août 2022). Parti vivre en France, il annonce son retour en Belgique pour le mois d’octobre et compte développer un projet "ambitieux, innovant, cohérent, et finançable" pour Sambreville.

Y aura-t-il une alliance à cinq contre l’actuel bourgmestre Jean-Charles Luperto aux prochaines élections communales à Sambreville ?

Un an avant les élections communales (octobre 2024), des alliances sont déjà en train de se former autour d’un ancien personnage important de la politique sambrevilloise. Olivier Bordon a été membre du collège échevinal pendant 10 ans (de 2012 à 2022). Il avait même fait le deuxième score aux élections communales de 2018 (3875 voix, derrière les 4924 voix de Jean-Charles Luperto). En août de l’an dernier, il a pris ses distances avec la majorité socialiste en place dont il dit ne plus partager les valeurs.