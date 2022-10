Samantha est prostituée : "J'étais destinée à être pute"

Samantha a le menton haut et le regard fier. Après 33 années de prostitution, elle réfute chaque cliché et chaque attaque contre son métier.

"Quand j’étais petite, la pire insulte, c’était fils ou fille de pute. En grandissant, j’ai rencontré des enfants de prostituées. Et ils étaient tous très bien éduqués. Pour moi, pute n’est pas une insulte." Le parcours de cette parisienne d’adoption a été jonché d’épreuves, "Quand t’es trans et travailleuse du sexe, la violence, tu la vis frontalement", mais aussi de rencontres bienveillantes : "Un de mes clients a toujours été présent pour moi, quand j’étais dans le besoin. Il m’a offert un micro-ondes quand je vivais à l’hôtel et que je ne pouvais pas cuisiner autrement."