Sam Welsford "grille" Jakobsen et Bennett sur la ligne et enlève la 6e étape du Tour de San Juan

L’Australien Sam Welsford (DSM) a remporté la sixième étape du Tour de San Juan, dont l’arrivée était jugée devant le Vélodrome Vicente Chancay. Le sprinter de 27 ans a grillé la politesse à Fabio Jakobsen (Soudal-Quick Step) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) dans les 50 derniers mètres. Miguel Angel Lopez (Team Medellin EPM) conserve le maillot de leader.



Multiple champion du monde sur la piste et venu sur le tard à la route, Welsford décroche son deuxième succès chez les professionnels. Il s’était imposé sur le Tour de Turquie l’an dernier. Il a aussi terminé 3e du Grand Prix de l’Escaut et 4e de la Bredene Classic. Bien protégé par ses équipiers et plus "patient" que ses rivaux, il est sorti de sa boîte au tout dernier moment. Dans la longue ligne droite de 5 kilomètres, c’était visiblement la bonne tactique.



L’échappée de sept coureurs n’a jamais vraiment pu croire en ses chances. Le groupe, réduit à cinq unités, a tout de même résisté au peloton dans une étape ultrarapide. Il est composé des Argentins Maximiliano et Mauro Abel Richeze, Gerardo Matias Tivani, Emiliano Ibarra et l’Italien Filippo Magli. Malgré leurs efforts, ils ont été repris à une dizaine de kilomètres de la ligne.



Dans les trois derniers kilomètres, Remco Evenepoel s’est positionné en tête et a appuyé sur les pédales pour étirer le peloton. Les étages suivants de la fusée du Wolfpack ont connu des ratés. Ils ont été débordés par les Bora-Hansgrohe puis les DSM.



Le maillot de leader est toujours bien accroché sur les épaules de Lopez. Le seul changement notable au classement général est la disparition d’Egan Bernal. Quatrième ce samedi matin, le Colombien a abandonné en début d’étape. Le grimpeur d’Ineos souffre du genou depuis sa chute dans la première étape. Du coup, Remco Evenepoel grimpe au 7e rang.