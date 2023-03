Sam Welsford devance Milan Menten et remporte le Grand-Prix Criquielion au terme d’un sprint haletant

Sam Welsford remporte le Grand-Prix Criquielion ! L’Australien s’est montré le plus véloce d’un sprint haletant et indécis jusqu’au bout. A 27 ans, le coureur DSM s’offre donc déjà sa 3e victoire de la saison et vient récompenser le travail de sape de sa formation, au four et au moulin, toute la journée. Il devance Milan Menten, vainqueur du GP Samyn et Kristoffer Halvorsen et succède ainsi à ainsi à Pier-André Côte. Au total, 5 Belges figurent dans le Top 10. Pour rappel, c'est la 1e fois que la course était ouverte aux équipes professionnelles.

Plus tôt dans la journée, deux hommes avaient animé la course pendant de longs kilomètres : Cyrus Monk et Frederik Muff, partis en tête de course et échappés pendant près de 170 kilomètres. A bout de forces, ils ont finalement été repris à 27km de l'arrivée, malgré un ultime baroud d'honneur.

Et si différents coureurs ont ensuite tenté de prendre la poudre d'escampettes, notamment Josef Cerny auteur d'une attaque surpuissante mais infructueuse, il semblait écrit que cette course, hommage à Claudie Criquielion, allait se jouer au sprint.

Dans la dernière ligne droite, on a longtemps cru que Menten tenait la corde pour s'imposer mais Welsford s'est finalement montré le plus puissant pour devancer le reste de la meute au finish.