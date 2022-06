Sam Van Rossom arrête sa carrière internationale sous la pression de son club

Avec le départ de Sam Van Rossom, c'est donc une sacré page qui se tourne chez les Belgian Lions. Le Gantois a effectué ses grands débuts en équipe nationale en 2006 et depuis, il a participé à 4 championnats d’Europe consécutifs entre 2011 et 2017. Le meneur a bien sûr intégré le " club 100 " des Belgian Lions puisqu’il comptabilise 120 capes, tout comme Maxime De Zeeuw. Soit le sixième plus grand nombre de sélections, après Christophe Beghin (137), Jonathan Tabu (136), Axel Hervelle (134), Jef Eygel (133) et Guy Muya (121).

Formé au BC De Pinte, c’est à Ostende, en 2005, que Sam Van Rossom a démarré sa carrière professionnelle. Après trois saisons passées à la côte, au cours desquelles il a remporté deux titres nationaux et une coupe de Belgique, il a ensuite évolué en Italie, à Pesaro durant deux saisons. En 2010, le joueur flandrien entame un nouveau chapitre dans un autre pays, en signant à Saragosse, en Espagne, où il jouera jusqu’en 2013 avant de rejoindre Valence, un des tops clubs de la Liga ACB. Van Rossom s’apprête donc à entamer sa 10e saison avec le maillot orange du Valencia Basket Club dans une des compétitions les plus relevées en Europe. Le Gantois, qui aura marqué l’histoire du club valencien en remportant à deux reprises l’Euro Cup (2014 et 2019), des succès prestigieux en Euroligue ainsi qu’un titre de champion d’Espagne (2017), espère terminer en beauté sa longue et brillante carrière en décrochant un dernier trophée avant de ranger définitivement ses baskets.