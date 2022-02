Sam* un graffeur de Lustin qui fait parler de lui dans toute la Belgique

" Quand j’étais aux études, on me reprochait de vouloir faire comme mon père. J’ai voulu prendre mes distances et la manière la plus directe était de trouver mon propre style mais surtout mon propre nom. Au début, j’avais choisi sam29, à l’image de ce que faisaient les graffeurs américains : leur nom + le numéro de leur bloc d’appartement. J’ai changé plus tard pour l’astérisque, car je trouvais que cette petite étoile pouvait me porter chance ", explique Samuel.