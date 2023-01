Sam Smith et Adele : une seule et même personne ?

Invité au Drew Barrymore Show, l’actrice a demandé quelle était la rumeur la plus folle entendue à son sujet. Et Sam Smith a lâché cette théorie complotiste à 2 cents : l'interprète de Unholy (avec Kim Petras) serait secrètement Adele en drag !

“Parce que nous n’avons jamais été vus ensemble dans la même pièce, et si vous ralentissez sa voix, elle ressemble peut-être un peu à la mienne. Alors les gens pensent que nous sommes la même personne et je suis juste en drag en ce moment ! ", a raconté Sam Smith, non sans en rire.

Cette rumeur ridicule selon laquelle Smith et Adele, 34 ans, seraient la même personne semble avoir commencé à circuler sur Internet en 2018 lorsqu’une personne a publié une vidéo de la musique d’Adele au ralenti et qui du coup l’a fait ressembler à l'interprète non-binaire. Ensuite, un autre internaute a souligné que Smith et Adele n’avaient pas assisté aux Grammys cette année-là. Et voilà comment la machine à rumeurs s’est emballée.