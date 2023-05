Nous n’en saurons rien pour le moment car en raison de problèmes vocaux, les concerts de Sam Smith à Birmingham et Glasgow sont annulés. Dans un communiqué on peut lire que "les médecins ont indiqué qu’en raison d’une lésion de la corde vocale, sam smith ne peut plus se produire. Sam doit avoir un repos vocal complet. Sam a le cœur brisé d’avoir dû annuler ses concerts, mais a été informé par les médecins de la nécessité d’un repos vocal complet. Les médecins ont dit que si Sam continuait à chanter, iel risque des dommages permanents à sa voix". L’interprète de "Stay Withe Me" doit prendre du repos forcé s’iel veut performer à nouveau.