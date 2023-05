Lors de la dernière entracte du show, six candidats emblématiques de l’Eurovision dont Netta (représentante d’Israël et gagnante de l’Eurovision 2018 à Lisbonne), Mahmood (représentant de l’Italie à l’Eurovision 2019 et 2022), Daði Freyr (représentant de l’Islande à l’Eurovision 2021), Duncan Laurence (représentant des Pays-Bas et gagnant de L’Eurovision 2019 à Tel Aviv), Cornelia Jakobs (représentante de la Suède à L’Eurovision 2022) et Sonia (représentante du Royaume Uni à l’Eurovision 1993). Ensemble, ces artistes ont décidé de présenter " The Liverpool Songbook", une célébration de l’incroyable contribution de la ville hôte au monde de la musique pop.