Sam Bosman et Lou se souviennent de leur participation à The Voice Belgique

Le chanteur belge Sam Bosman était en direct au micro de Samy et Lou pour présenter son tout nouveau single On & Off et en proposer une version acoustique exclusive aux auditeurs de Tipik !

L'occasion pour le musicien de revenir également quelques années en arrière et d'évoquer sa participation à The Voice Belgique, édition à laquelle avait aussi participé ... Lou !

Dix ans ont passé depuis leur participation aux "blinds" et aux "lives" de la célèbre émission de télé-crochet musical belge, une opportunité à saisir pour dépoussiérer quelques archives...

Un moment à revivre à tout moment sur Auvio.