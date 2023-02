Sam Bettens de K’s Choice raconte son histoire

Le leader du groupe belge K’s Choice, Sam Bettens, nous dévoile sa vie dans un nouveau livre, All I Am (ou Ik Ben en néerlandais), prévu pour ce mois de mars.

Dans un communiqué, on peut lire : "Après la sortie du titre culte "Not an addict" en 1996, le groupe belge K’s Choice a entamé une course folle dans certains des plus grands festivals du monde. Groupe non conventionnel dès le départ, ils ont tracé leur propre chemin dans l’industrie musicale avec Sam Bettens comme leader rebelle."

"Mais quelle est la place de votre véritable identité lorsque vous vous trouvez devant des milliers de personnes ? Sam Bettens a passé toute sa vie à chercher qui il est et comment il a été façonné ainsi. Est-ce une rock star ? Oui. Mais aussi une personne transgenre, un père, un beau-père, un Américain (à présent) et – oui, oui – un pompier. Aujourd’hui, Sam se produit avec les groupes Rex Rebel et K’s Choice et vit en Californie avec sa femme et ses enfants."

"Sam Bettens invite le lecteur à entrer dans sa vie aux multiples facettes, aux changements de forme et aux réinventions continuelles."

Retrouvez toutes les informations sur ce livre, disponible uniquement en anglais ou en néerlandais, ici.