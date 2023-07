Sam Baro, l’entrepreneur "touche à tout" et nouvel homme fort de La Gantoise

On l’a dit Baro a, au fil des années, investi dans divers domaines. Il s’est lancé dans l’Horeca avec l’acquisition de la brasserie 't Molenhuis à Ertvelde en 2017. Il a racheté plusieurs bâtiments pour redynamiser le centre d’Assenede, son village natal. Il a transformé une chapelle baroque du XVIIIe siècle pour en faire un centre de formation et de conférence. Toujours dans l’immobilier, il s’est offert le Château de Jemeppe pour en faire un endroit exclusif pour les événements et le tourisme. Dans ce dossier, il a notamment devancé Axel Witsel et le groupe hôtelier Van der Valk.