Sam Baro, l’entrepreneur "touche à tout" et futur homme fort de La Gantoise

Une page de l’histoire de La Gantoise va se tourner. Ivan De Witte, président depuis plus de 20 ans, va céder les rennes du club. Malgré des contacts avec des investisseurs américains, c’est un Belge qui va prendre le relais : Sam Baro. A 46 ans, cet entrepreneur "touche à tout" présente un profil similaire à son prédécesseur.



Comme De Witte, Baro est actif dans le secteur des ressources humaines. Comme De Witte, c’est un Gantois d’adoption qui a fait ses études dans la cité d’Artevelde.



Baro est un self-made-man, un entrepreneur autodidacte. Il se décrit comme un "polyvalente doener" (un touche à tout). Son parcours professionnel est là pour le confirmer. Co organisateur d’un festival (Debuutrock) à Assenede dans les années 90, il est aujourd’hui à le CEO de Planet Group. Cette société spécialisée dans l’intérim et le recrutement affiche un chiffre d’affaires annuel qui avoisine les 40 millions d’euros et compte 1800 employés.



En 2019, il a fait la Une des journaux. Sa société a acheté 50 véhicules électriques pour constituer la flotte automobile "la plus verte" de Belgique.