Contrainte de déménager dans des locaux plus petits, la Bibliothèque de Salzinnes a cédé dimanche la moitié de ses collections ! Les ouvrages en mauvais état ont été détruits, les autres ont fait le bonheur d’une centaine de lecteurs. Les livres étaient donnés gratuitement mais on pouvait faire un don de quoi enrichir les collections conservées et d’alimenter le fonds de roulement.