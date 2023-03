Salvatore Adamo sur son duo avec Jane Birkin dans "In french please" : "je l’ai un peu embobinée"

Salvatore Adamo était l’invité du 8/9 pour son nouvel album In French please, dans lequel il adapte en français des standards anglophones. Et parmi les 14 titres, un duo avec la plus française des chanteuses anglaises, Jane Birkin.

Le titre de cet album, il l’a justement trouvé grâce à cette collaboration avec Jane Birkin pour la chanson J’dis pas qu’je t’aime, dans lequel il lui demande de chanter "in french, please" : "Quand elle est entrée en studio, elle m’a dit : 'je ne chante pas en français'. Je dis d’accord, comme tu veux ; et puis petit à petit, phrase par phrase, je l’ai un peu embobinée", s’amuse-t-il.

Sur ce disque réalisé par Stephan Eicher, dans lequel on découvre deux autres duos avec Daniel Auteuil et Gaëtan Roussel, Salvatore Adamo a su mettre à profit son talent d’écriture pour adapter ces chansons qu’il admire comme Harvest Moon de Neil Young, I’m not in love de 10cc, ou encore Sorry seems to be the hardest word d’Elton John.

J’ai la passion et le plaisir de partager mes admirations.

Une passion qu’on lui retrouve aussi sur scène, avec notamment une date symbolique : le soir de ses 80 ans, il chantera à l’Ancienne Belgique, 60 ans jour pour jour après son premier passage en vedette dans cette salle.

On pourra retrouver Salvatore Adamo le 25 mai à la Kursaal d’Osende (complet) avant d’y retourner le 2 décembre, les 27 et 29 octobre au Théâtre Royal de Mons, le 1er novembre à l’Ancienne Belgique et le 4 novembre au Cirque Royal de Bruxelles.