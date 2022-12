Salvatore Adamo sort une reprise improbable de Gilbert O'Sullivan, avec l'aide de Stephan Eicher

Salvatore Adamo surprend ses fans. Il a sorti une reprise en français de Claire, un hit de Gilbert O'Sullivan. Pourquoi s'emparer d'un morceau du début des années 70 maintenant ? "Je pense qu'il essaie de renouer avec un rendez-vous manqué il y a 20 ans" résume Rudy Léonet.

Il y a 20 ans, quand Henri Salvador vend, à la grande surprise, plusieurs millions d'albums avec son Jardin d'hiver, avec l'aide du jeune talent de l'époque, Benjamin Biolay. Une association qui "le fait balancer dans une modernité absolue et providentielle", lui amenant un nouveau public. Salvatore Adamo souhaitait s'inspirer de la même idée au début du XXIe siècle : il rencontre Bertrand Burgalat et enregistre tout un album jusqu'à la veille de la sortie où... "il prend peur, il trouve cela trop moderne, trop pop" et annule celle-ci. Ce disque n'a donc jamais vu le jour mais la star belge travaille aujourd'hui avec Stephan Eicher, un artiste d'expérience, mais qui n'est pas contemporain des heures de gloire de l'interprète de Vous permettez Monsieur.