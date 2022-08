"Salvatore Adamo, quand je chante" : l’ampleur insoupçonnée d’un artiste tant aimé

On y découvre ainsi de nouvelles facettes de l’homme ?

HL : Oui, on y découvre quelqu’un d’attachant mais aussi une personnalité qui est très complexe. Il sait ce qu’il veut. On avait cette phrase qui nous tenait comme un mantra : "deviens ce que tu es". C’est quelqu’un qui est devenu ce qu’il était. Il n’avait pas 16 ans quand il s’est mis à chanter et gagner ses premiers concours radio. On l’a très vite mis dans la case "chanteur italien". On s’était dit qu’on avait trouvé le Rocco Granata wallon.

On l’a enfermé dans une case qui ne lui convenait pas. Certains n’ont pas tout de suite vu qui était Salvatore Adamo. Lui, il savait.

Il l’a fait pour faire plaisir, mais il savait que son chemin n’était pas là. Il voulait chanter et écrire en français. Et quand on lit ses paroles, c’est d’une force poétique. On se demande comment on a pu passer à côté.