Salvatore Adamo et le borain, la langue d'un passé heureux

Salvatore Adamo, une des plus grandes icônes de la musique dans notre pays, embarque en compagnie de son ami de toujours, François Pirette, à bord du bateau de "Stoemp, Pèkèt… et des rawettes !" en compagnie de Fanny Jandrain ce vendredi 1er septembre.

Depuis 60 ans, Salvatore nous régale avec ses tubes qui ont fait le tour de la planète ! Originaire de Sicile, c'est à Jemappes qu'il s'installe avec sa famille. C'est avec infiniment d'émotion qu'il évoque la mémoire de ses parents. Installé dans le Borinage, il parlera très vite cette langue régionale qu'il partagera avec François Pirette, originaire du même quartier !

Son expression favorite : “Vicha douci m' pitit biau" ou encore, "Viens ici, mon petit chou" ! On le connaît pour son immense talent, sa gentillesse, sa simplicité, cette personnalité attachante nous fait l'honneur d'embarquer à bord du bateau de "Stoemp, pèkèt ... et des rawettes" pour nous parler de ses racines, de son enfance, du Borinage, sa terre d'accueil et des souvenirs qui s'y rattachent, si chers à son cœur.