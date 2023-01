Salvatore Adamo est obligé de ne plus chanter (provisoirement) à cause d'un problème de santé

C'est une bien mauvaise nouvelle que l'on vient d'apprendre concernant Salvatore Adamo.

Le chanteur de 79 ans est l'une des voix les plus emblématiques de la Belgique avec des succès comme "Tombe la neige", "Mes mains sur tes hanches" ou encore "Vous permettez, Monsieur ?".

Le 20 janvier prochain, Salvatore Adamo devait donner un concert à Barcelone. Malheureusement, il doit annuler cette date à cause d'un problème médical.

Selon Le Parisien, le chanteur souffre d'un hématome sur la corde vocale. Son médecin belge lui a demandé de ne plus chanter, de parler très bas et très peu pour espérer retrouver assez vite sa voix et son timbre de voix.

Alors que son 26ème album intitulé "In French Please" doit sortir le 26 janvier prochain, Salvatore Adamo a dû annuler toute la promotion autour de l'album pour préserver un maximum sa voix.

Le chanteur de 79 ans est en pleine rééducation de ses cordes vocales dans le but d'éviter une opération. Ce n'est pas la première fois que Salvatore Adamo a des problèmes avec ses cordes vocales, en 2019 il avait dû être opéré et il avait été obligé de ne plus parler ou chanter pendant trois mois.

Salvatore Adamo sera en Belgique à la fin de l'année 2023 en espérant qu'il est pu retrouver sa voix et son timbre de voix si mythique.