Saluts hitlériens dans un cimetière de Charleroi : le Ministère Public requiert la prison

Le parquet a requis ce lundi, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, des peines de prison allant de six à huit mois et des amendes à l’encontre de trois hommes. Les prévenus, absents à l’audience, sont poursuivis pour approbation d’un génocide et pour incitation à la haine raciale. Ils avaient été filmés en train de faire des saluts hitlériens dans un cimetière communal de Charleroi et dans un crématorium. Le défunt était un sympathisant de l’extrême droite qui avait demandé une haie d’honneur pour accompagner son corbillard, avec des saluts hitlériens et des chants nazis.

La Ville avait porté plainte. "Nous et le crématorium de Charleroi avons fixé le dommage à 1€ symbolique", a précisé l’avocat des parties civiles, Maître Philippe Herman.

L’avocat a d’ailleurs rappelé que le simple "salut nazi" n’est pas pénalement répréhensible. Pour condamner quelqu’un, il faut prouver que ce geste se situe dans un contexte où l’idéologie nazie est présente, ce qui fût le cas pour l’affaire concernée. On va alors plus loin en marquant son adhésion au nazisme, on s’associe au génocide, et par conséquent à la haine raciale, ce qui est condamnable.

Une analyse qui a été partagée par la substitut du procureur qui a requis de lourdes peines de prison envers les prévenus. Le jugement sera rendu le 15 mai prochain.