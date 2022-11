Salut au mort inconnu dans un livre bouleversant de Giuseppe Santoliquido

Les éditions Ker rééditent ce livre paru il y a quelques années chez un autre éditeur belge, Genèse, et depuis lors indisponible. Or c’est un livre important, comme tous les romans de cet auteur que vous avez sans doute découvert avec son dernier livre, l’excellentissime Le dernier été paru lui, aux éditions Gallimard.

Pourquoi important ? Parce que de livres en livres, Giuseppe Santoliquido, nous parle de nous. Nous, les badauds, les téléspectateurs, nous qui passons dans la rue en regardant distraitement les visages anonymes. Or qui sont ces anonymes ? Ils ont un nom, une histoire, un parcours qui pourraient, ou devraient retenir notre attention, parce qu’ils ressemblent aux nôtres, ont les mêmes désirs, les mêmes espérances, les mêmes droits, ou parce qu’ils sont symptomatiques de la nature même de nos sociétés.

L’inconnu du parvis ne peut pas le rester. Et comme dans tous les romans de Santoliquido, parmi lesquels L’audition du Docteur Fernando Gasparri qui fut salué par le prix Rossel à sa parution, et qui fut récemment brillamment adapté au théâtre Le Public- celui-ci s’indigne de ce qu’on appelle un fait divers : la mort d’un homme. Ce n’est jamais un fait anodin.

Quelque chose a poussé un homme au désespoir, au point de se supprimer sur le parvis de la mairie d’une ville. Liège, Charleroi ou La Louvière, dans notre belgitude quotidienne. Et ce fait divers tragique va, contre toute attente, bouleverser à son insu, un garagiste qui n’est en rien lié à cet homme mais qui est ébranlé par la mort de cet inconnu.

Ce qui l’émeut à ce point, c’est de lire dans le journal que puisque personne n’a identifié, ni réclamer le corps il va être enterré au carré des indigents. Ce mot, indigent, cette cruauté du sort, font sortir le garagiste de sa torpeur.

Et c’est moins à une enquête qu’à une quête qu’il va se livrer pour rendre à cet inconnu, un étranger de toute évidence, une présence. Est-ce parce que les parents de ce garagiste, étaient aussi des émigrés, chassés d’Italie par la misère ou le fascisme, qu’il cherche à rendre une dignité à ce travailleur de l’ombre ? Peut-être.

Ce qui nous bouleverse dans les livres de Giuseppe Santoliquido, c’est précisément ce pas de côté irrépressible qu’opère le garagiste, parce qu’il ressent qu’il y a là, quelque chose d’inacceptable fait à nos semblables. Que ce soit des sans-abri, des familles sur le trottoir, ou des esclaves modernes sur des chantiers au Qatar ou dans les arrière-cours de nos immeubles.

C’est un livre engagé, au sens où il nous met face à ce qui nous est le plus cher, nos valeurs, notre humanisme, nos démocraties. Et face à l’intolérable que nos sociétés tolèrent pourtant, par glissements successifs. Giuseppe Santoliquido n’élève jamais la voix, il se met simplement dans la peau de l’homme de la rue, du médecin de famille, du prêtre, du simple citoyen qui soudain dit non, ou qui agit sans le dire et sans se révolter.

C’est écrit de la même manière, sans un mot de trop, sans effet de manche, par un auteur qui sait tendre l’oreille et prêter sa plume élégante et pudique à des êtres pudiques eux aussi. Giuseppe Santoliquido à ce sens du portrait, du dialogue, du décor dans lequel il décèle toujours l’éclair de beauté ou de tendresse, pour croquer les gens ordinaires, qui le sont, si peu, ordinaires.