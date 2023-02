Salto: l'écran noir semble proche pour le "Netflix à la française"

Mais TF1, M6 et France Télévisions ont parallèlement développé leurs propres plateformes en ligne, qui ont concurrencé Salto en proposant gratuitement certains de ses programmes et en offrant de plus en plus d'avant-premières en ligne.

De même, TF1 et M6 ont chacune lancé un service de streaming sur abonnement payant sans publicité, pour 2,99 euros par mois la première année, puis 3,99 euros par mois, soit moins cher que Salto.

Cette dernière a en outre souffert d'un retard à l'allumage: annoncé en 2018, il aura fallu plus d'un an pour que ce projet inédit réunissant chaînes privées et service public reçoive le feu vert de l'Autorité de la concurrence, le dossier étant passé entre les mains des autorités européennes.

Le lancement, prévu au premier trimestre 2020, avait été repoussé à l'automne, donc après la montée en puissance de Netflix et l'arrivée de Disney+ pendant le confinement.

Les contraintes imposées aux actionnaires par l'Autorité de la concurrence, notamment en matière d'approvisionnement, ont représenté un "parcours du combattant", assurait il y a deux ans devant le Sénat le patron de M6, Nicolas de Tavernost. "On fait tout pour que cela ne marche pas", avait-il lancé.

Enfin, Salto pouvait difficilement rivaliser sur le plan des financements, avec 135 millions d'euros investis par ses actionnaires, loin des milliards déboursés par Netflix et consorts.