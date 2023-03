: point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).

: point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).

: point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).

Espace Information-Orientation : point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).

Espace Information-Orientation : point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).

Espace Information-Orientation : point central du salon, vous y découvrirez toutes les ressources pour avancer dans votre démarche d'orientation (informations et conseils personnalisés sur les études, formations & métiers, publications éditées par le SIEP, etc.).