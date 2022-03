Salons SIEP 2022 MONS et VIRTUEL

Information – Orientation

Pour accueillir les visiteurs, les guider et les orienter dans leur recherche avec la présence du SIEP, des centres PMS en inter-réseaux et des services d’information régionaux.

Études

Pour découvrir l’éventail des filières de l’enseignement secondaire, supérieur et universitaire.

Emploi – Formations

Pour présenter les métiers et les compétences requises pour être performant sur le marché du travail. On y découvre des organismes de formation, la promotion sociale, des fédérations professionnelles et des entreprises privées venues recruter.

International - Jeunesse

Pour favoriser l’ouverture aux autres cultures. Rencontres, échanges et mobilité en sont les vecteurs, notamment par l’apprentissage des langues, des études et stages à l’étranger, etc.

Pour répondre aux demandes et aux besoins des jeunes en matière de droits, de devoirs et d'engagement (culture, loisirs, logement, santé, etc.).