Salon mondial du mobile : le monde de la tech à Barcelone pour défier la morosité du secteur

A l’origine de ces difficultés : le climat d’incertitude né de la guerre en Ukraine, qui a dopé l’inflation et rogné le pouvoir d’achat des ménages, mais aussi des facteurs plus structurels, auxquels se heurtent les fabricants.

"Dans certaines régions comme l’Europe de l’Ouest, le taux d’équipement individuel est de l’ordre de 90% : on est donc sur des marchés matures. Et le taux de renouvellement s’allonge car les gens gardent leur téléphone plus longtemps", souligne Thomas Husson.