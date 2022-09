Salon Made in Asia : la pop culture asiatique séduit toutes les générations

Ils sont plusieurs dizaines de milliers ce week-end, attendus dans les palais du parc des expositions du Heysel, pour la quatorzième édition du salon Made in Asia. Fans de mangas, d’animés, de jeux vidéo et de cosplay s’y retrouveront pour un peu de shopping (figurine, vêtements et accessoires), pour y croiser un dessinateur, participer à un atelier de dessin ou avaler un bol de ramen.