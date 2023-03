Salon du mobile de Barcelone : gadgets à gogo et mondes parallèles

Accéder à la vie éternelle via son double numérique : voilà la promesse faite par l'entreprise japonaise Alt Inc via son projet P.A.I (Personal artificial intelligence), un clone virtuel permettant d'"enregistrer sa vie" et de "la transmettre à sa famille et à ses descendants".

Trois types d'informations sont pour cela récupérées : l'image de la personn, via des photos et vidéos; sa voix via des enregistrements audios; et ses goûts personnels, renseignés en ligne. Ce qui permet au clone de "penser" comme son double réel, selon ses concepteurs.

A travers ce clone numérique, "vos descendants peuvent continuer à parler et interagir avec vous, même après votre mort", insiste Memori Yamato, responsable commerciale d'Alt Inc, qui assure que les informations des utilisateurs sont cryptées donc protégées.