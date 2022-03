Salon des Vacances 2022 : "Si on prend la route du slow tourisme, ça devrait être raisonnable d’un point de vue prix"

Des vacances plus chères ?

Si côté touriste, l'engouement est au rendez-vous pour ce qui s'annonce comme les premières "vraies" vacances d'été depuis le début de l'épidémie de covid-19, côté de l'offre touristique, on peine à retrouver des niveaux de pré-crise. Avec ce risque que les prix flambent, face à cette offre moins élevée que la demande... Mais une augmentation de prix qui ne touchera pas les touristes de la même manière, selon leur manière de voyager. "Si on part, comme beaucoup de gens le font, en camping ou en camping-car, si on prend plutôt la route du slow tourisme, normalement, ça devrait pouvoir être tout à fait raisonnable d’un point de vue prix. Maintenant, les longues destinations, vu les prix des carburants et de l’énergie, c’est clair que l’avion devient un peu plus cher." précise le CEO de FISA.

Un engouement pour le "slow travel"

Justement, ce que l'on appelle aujourd'hui le "slow travel" est mis à l'honneur pendant ce Salon des Vacances 2022. "C'est l’inverse du tourisme de masse. On ne va pas se retrouver à 450.000 sur une plage au soleil. Ça ne veut pas dire qu’on ne va plus en Espagne et en France, que du contraire, mais on découvre ces pays différemment, plutôt d’un point de vue gastronomique, culturel, en famille, loin des grandes masses, on fait beaucoup de camping. C’est beaucoup plus relax, beaucoup plus à l’aise. Donc, c’est vraiment quelque chose qui s’installe dans la durée et qui semble avoir vraiment le vent en poupe cette année au Salon."

Par ailleurs, la région mise à l'honneur, l'Ardèche, "s’inscrit vraiment dans cette tendance de slow tourisme, puisqu’on va en Ardèche pour faire des randonnées, que ce soit à pied ou à vélo, et pour y découvrir surtout la nature. Il y a énormément de campings en Ardèche, beaucoup de petites villes et de petits villages, donc ça s’inscrit vraiment tout à fait dans cette tendance et c’est pour ça que ça nous a paru intéressant de la mettre à l’honneur"