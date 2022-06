Salon de la Lingerie : "Les femmes se réapproprient les codes du sexy"

Doit-on s’attendre à la fin du 'tout confort' ?

Pas forcément, car les femmes ont aujourd’hui gagné ce confort, elles l’ont acquis. Mais la sexualité des femmes a été désacralisée, elle n’est plus tabou. Elles s’en sont d’une certaine façon libérées. On le voit sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de comptes qui abordent des sujets comme la masturbation, le plaisir féminin, et les règles, car il est désormais normal d’en parler. Et cela se traduit par un retour du sexy et d’une volonté de séduire. On peut aussi parler du retour de la sexualité débridée des années 2000, si ce n’est qu’à l’époque ces codes renvoyaient à l’archétype de la femme-objet, entièrement dédiée au plaisir masculin. Vingt ans plus tard, cela n’a plus le même sens. Les femmes se réapproprient les codes du sexy, mais pour elles uniquement.

Les culottes et maillots de bain menstruels cartonnent, mais ils sont toujours le fait de marques spécialisées. Est-ce que les griffes grand public entendent démocratiser ces pièces de lingerie ?

Ce phénomène est effectivement arrivé par la jeune création, mais il est progressivement repris par de grandes marques de lingerie et de swimwear. […] C’est un phénomène qui prend de l’ampleur, et les grandes marques de lingerie, comme Chantelle et Simone Pérèle, se sont déjà lancées sur ce créneau, même si elles n’en ont pas fait un objet de communication. Mais la jeune création continue effectivement de porter cette tendance, et va même sur d’autres créneaux, comme l’incontinence. Ces jeunes marques sont en train d’élargir leur spectre autour du bien-être, et souhaitent accompagner l’évolution du corps de la femme à tous les âges.

Peut-on parler aujourd’hui d’une lingerie sans tabou ?

Oui, effectivement. C’est une lingerie sans tabou, pour tout le monde, en toute liberté, quand on veut, et où on veut !