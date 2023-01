Salon de l’auto : le vrai du faux sur les voitures électriques

Le Salon de l’auto de Bruxelles fête son centenaire cette année et en 100 ans, les choses ont bien changé. Après 2 ans d’absence suite à la crise du COVID et aux restrictions sanitaires qui en ont découlé, le Salon revient. La journée de vendredi marquait l’ouverture à la presse et aux professionnels du secteur. Les particuliers auront attendu le lendemain, samedi, pour pouvoir déambuler dans les allées du Heysel.