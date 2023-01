Salon de l’Auto : la crise du pouvoir d’achat impacte les ventes

C’est le mois le plus important pour les concessionnaires auto : en janvier, le Salon permet de renseigner les particuliers afin de les rediriger vers les vendeurs. Après une bonne fin d’année 2022, marquée par le rush sur les véhicules hybrides, le mois de janvier est un peu plus morose, la faute au pouvoir d’achat en baisse à cause de la crise énergétique. "Il faut rentrer dans le budget du ménage, qui a été fort impacté par la crise des énergies, explique Laurent Dujacquier, concessionnaire dans le groupe Omnia-Cars. Il faut parler mensualités, avec parfois des formules de location court terme."

Les délais d’attente rebutent aussi les acheteurs potentiels : certains concessionnaires ont peu de voitures à livrer, et quand il y en a, elles sont plus chères. "On a acheté un véhicule il y a quatre ans, on veut remettre le pas, en disant qu’on va racheter la même voiture, on revient en concession et on se rend compte que les véhicules ont augmenté entre 3 et 4000 euros, note Dominique Courtain, conseiller client chez Mazda Wacar. C’est plus cher, c’est réel." En un an, les prix ont augmenté de près de 18%, plus que l’inflation.