Salon de l'Auto : Extinction Rebellion détourne des publicités à Bruxelles

Le groupe écologiste Extinction Rebellion ainsi que des membres de Subvertisers International et de Brandalism ont détourné plus de 400 panneaux publicitaires de villes européennes, dont Bruxelles, pour protester contre "la publicité mensongère de BMW et Toyota et leur lobbying agressif contre la politique climatique", ont-ils indiqué lundi dans un communiqué.

Outre Bruxelles, où neuf larges panneaux publicitaires ont été recouverts et 70 affiches d'abribus remplacées, l'action a également pris place à Berlin, Londres ou encore Paris. En créant de fausses affiches publicitaires qu'ils ont apposé à la place des vraies, les militants ont voulu démontrer leur mécontentement envers les deux marques automobiles qui "se consacrent encore largement à la production de véhicules à combustion, malgré d'ambitieuses campagnes de marketing promouvant leurs véhicules électriques".