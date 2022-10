Salon Braille Tech: des objets technologiques adaptés au quotidien pour gagner en autonomie

Toute cette semaine, l’ASBL de la Ligue Braille propose de découvrir et de tester les technologies à destination des personnes malvoyantes ou aveugles. Et parmi ces technologies, le smartphone devient un outil indispensable dans leur quotidien. "Il me permet de me guider, de retrouver un objet dans une pièce, de lire mon courrier ou de savoir à quelle heure passe le train", témoigne Wassime Amnir, conseiller technique à la Ligue Braille et lui-même aveugle.

Le smartphone offre de plus en plus d’autonomie

Avec plus de 100 applications dans son téléphone, Wassime Amnir devient de plus en plus indépendant. "Avant, je devais constamment demander de l’aide à un tiers ; aujourd’hui, je peux me débrouiller seul.