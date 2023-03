Salon Batibouw : où trouver les meilleurs taux ?

Le salon Batibouw est généralement le bon moment pour obtenir des crédits de rénovation bon marché. Ce ne sera pas forcément le cas cette année. Caroline Sury, journaliste à L’Écho, nous explique pourquoi dans le 6/8 et comment trouver une alternative.

Depuis 2022, les banques sont de plus en plus frileuses pour accorder des réductions pendant Batibouw. Certaines le font, mais leurs taux restent beaucoup plus élevés que lors des salons précédents :

Taux du prêt rénovation (pour une durée de 60 mois) :