Salon Batibouw 2023 : le durable et l’économie d’énergie à l’honneur

Le salon de la construction et de la rénovation Batibouw ouvre ses portes sur le site de Brussels Expo au Heysel ce mardi. Vu le contexte économique et géopolitique, il mettra l’accent sur la durabilité et les solutions en matière d’énergie. Et cela vaut pour toutes les pièces de la maison !

Il fut un temps où le confort était le mot d’ordre pour les visiteurs de Batibouw. Mais aujourd’hui, le confort n’est plus la priorité. Les visiteurs viennent avant tout pour trouver des solutions. Leur objectif : faire des économies d’énergie.

Pour faire face à ce changement d’attitude de la part des visiteurs, le salon de la construction met les petits plats dans les grands. Plusieurs zones du salon font donc écho à cette thématique avec des espaces dédiés à l’habitat léger et modulable ("tiny houses" notamment) et à la consommation d’énergie.