Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie : Vladimir Poutine "n’avait sans doute pas calculé cette résistance ukrainienne"

Salomé Zourabichvili, présidente de la République de Géorgie, était ce lundi 7 mars l’invitée de l’émission "Au bout du jour" sur La Première. Cette franco-géorgienne, diplomate devenue ministre des Affaires étrangères de Géorgie, a pris la tête du pays en 2018. Un pays qui a officiellement déposé sa candidature pour intégrer l’Union européenne il y a quelques jours.

À l’heure où la guerre fait rage en Ukraine, Salomé Zourabichvili observe que Vladimir Poutine "n’avait sans doute pas calculé cette résistance ukrainienne".

"L’Union européenne reste prudente dans la partie militaire de ne pas donner corps à la propagande de la Russie sur le thème : 'Ce n’est pas nous qui attaquons, ce sont les autres qui nous attaquent, nous sommes en train de nous défendre, nous sommes encerclés'. […] Il y a une grande prudence du côté européen et même américain de ne pas rentrer dans ce cercle vicieux tout en maximisant l’unité dans les sanctions. […] Plus la résistance ukrainienne dure sur le terrain, plus les sanctions font leur effet sur le plan intérieur", ajoute-t-elle.

