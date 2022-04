Salmonelle sur Roche à Arlon : les œufs Kinder Surprise contaminés proviennent du site arlonais de Ferrero

Soixante-trois personnes, de jeunes enfants pour la plupart, ont été infectées au Royaume-Uni par la salmonelle après avoir consommé des œufs Kinder Surprise produits à Arlon, en Belgique. L’entreprise Ferrero a procédé au rappel de certains lots de ces friandises par précaution tandis que les investigations en lien avec ces cas d’intoxications se poursuivent, précise la Food Standards Agency (FSA).

Plusieurs cas ont également été rapportés ailleurs en Europe comme en Irlande, en France où 21 malades ont été recensés jusqu’à présent mais aussi en Allemagne, en Suède ainsi qu’aux Pays-Bas. Aucun cas mortel n’a été rapporté pour l’instant en Grande-Bretagne ni ailleurs mais la plupart des cas d’infection concernent des enfants de moins de 5 ans. En France, l’âge médian des malades est de 4 ans. Une centaine de cas auraient été recensés jusqu’à présent sur le continent.

Rappel de l’Afsca

En Belgique, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé lundi plusieurs produits chocolatés dont les célèbres œufs de 20 gr et 3X20 gr de la marque Ferrero en raison de la présence possible de la bactérie Les produits en question ont été fabriqués dans l’usine Ferrero d’Arlon. Les symptômes d’une infection liée à la salmonelle comprennent de la diarrhée, des crampes abdominales, des nausées, des vomissements et de la fièvre. Alors que la plupart des cas disparaissent en quelques jours, les symptômes peuvent être graves et conduire à une hospitalisation, en particulier chez les très jeunes et ceux dont le système immunitaire est affaibli.