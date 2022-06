Salmonelle dans les produits Kinder : Test Achats se constitue partie civile

Test Achats a décidé de se constituer partie civile dans le cadre de l'instruction en cours sur l'usine Ferrero d'Arlon, liée à plusieurs centaines de cas de salmonellose en Europe, a annoncé l'organisation de consommateurs jeudi. "Par définition, les dossiers touchant à la sécurité alimentaire sont des dossiers prioritaires pour Test Achats", justifie Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

"Nous avons décidé de nous constituer partie civile dans ce dossier afin d'avoir la vue la plus précise possible sur les éventuels dysfonctionnements qui ont eu lieu, les responsabilités des différents acteurs, etc."

Nous voulons travailler à l'amélioration du niveau de sécurité alimentaire pour tous et toutes

"Sur base des informations recueillies, nous voulons travailler à l'amélioration du niveau de sécurité alimentaire pour tous et toutes, mais aussi éventuellement introduire une action visant une meilleure indemnisation des consommateurs lésés."