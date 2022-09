Salmonelle dans les produits Kinder : l’usine Ferrero d’Arlon reçoit sa licence de production définitive

Trois mois après avoir reçu une autorisation conditionnelle de reprise de la part de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), l’usine de production Ferrero Ardennes d’Arlon a obtenu sa licence définitive, a-t-elle indiqué vendredi à l’agence Belga, confirmant une information de L’Echo.

"Nous sommes évidemment heureux d’avoir récupéré cette licence définitive pour notre usine d’Arlon, qui fait suite à l’autorisation conditionnelle accordée le 17 juin", affirme la porte-parole de Ferrero, Laurence Evrard.

Concrètement, depuis le 17 juin, l’usine pouvait à nouveau produire, mais était étroitement surveillée par l’Afsca, qui avait émis plusieurs conditions pour que l’implantation wallonne de la célèbre marque italienne puisse à nouveau être totalement autonome.

Neuf missions d’inspections

"Ferrero a respecté toutes les conditions que nous avions imposées. Parmi elles, la plus importante était que les matières premières, les produits finis et semi-finis devaient être scrupuleusement contrôlés et analysés afin d’être conformes. Nous avons également réalisé neuf missions d’inspections qui ont toutes été favorables. C’est la raison pour laquelle nous leur avons rendu leur licence de production définitive", détaille Aline Van den Broeck, porte-parole de l’Afsca.